Dove vedere i gol di A e il canale in chiaro per Sassuolo-Juve

12/05/2021 10:10

Si prevedono ottimi ascolti oggi su Dazn per la diretta di Sassuolo-Juventus in programma alle 20.45 al Maipei Stadium ma la piattaforma digitale non sarà l'unica a trasmettere la gara di Reggio Emilia, che andrà in onda in diretta anche in chiaro su Rai Italia, il canale Rai che trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all'estero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d'origine o anche solo di curiosità. In palinsesto anche la sfida salvezza tra Cagliari e Fiorentina.

Questo il palinsesto odierno di Rai Italia

ore 14 Giro d'italia 2021 - 5a tappa: Modena - Cattolica



ore 20:15 Calcio La Giostra dei Gol 2020-2021 - all'interno, Campionato italiano di Serie A TIM - diretta di Sassuolo - Juventus

Tutti i gol e i servizi sulle partite del turno infrasettimanale saranno poi visibili su Rai2 con "speciale 90esimo minuto" alle 23.15 e su Italia 1 con Pressing serie A, in onda dalle 23.45