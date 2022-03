Dove vede Mourinho le partite? Le scaramanzie dello Special One

06/03/2022 10:52

Ma vuoi vedere che porta bene se Mourinho non siede in panchina durante le gare della Roma? Il terzo indizio che fa una prova è arrivato ieri, nello scontro diretto con l'Atalanta. Prima Cagliari, dove la Roma ha vinto grazie alla magia su punizione di Pellegrini e in panchina c’era l’ex vice Sacramento, e adesso Spezia e Atalanta con l’ultimo arrivato Salvatore Foti, aiutato dall’altro collaboratore, Michele Salzarulo, a trasferire alla squadra le indicazioni recapitate da Mou.

Lo Special One con lo Spezia aveva seguito la squadra in Liguria, vedendo la gara in pullman sul tablet.

Come riporta il Corriere dello Sport, ieri Mourinho ha visto invece la partita in tv in uno stanzino riservato dello stadio, in compagnia del GM Pinto, anche lui squalificato. Ed è arrivata un'altra vittoria importantissima. Scontata la squalifica il portoghese è pronto a ritornare in panchina.