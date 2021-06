Dopo Napoli, Gattuso lo vuole alla Fiorentina: trattativa avviata

03/06/2021 21:19

Ci sono parecchi giocatori del Napoli che sono stati inseriti da Gattuso nella lista della spesa per la Fiorentina. Atleti che il tecnico calabrese ha avuto a disposizione nella stagione e mezza vissuta alla guida della formazione azzurra e che ora vorrebbe portare con sè in Toscana. Non è un mistero l'interesse per Politano, che però sembra un affare proibitivo per le casse di Commisso e che - soprattutto - il Napoli non ha alcuna intenzione di vendere. Piacciono poi anche Hysaj e Maksimovic, che il prossimo 30 giugno lasceranno l'azzurro alla scadenza del contratto. E c'è un altro pupillo del tecnico che potrebbe vestirsi di viola.

Bakayoko nel mirino della Fiorentina

Si tratta di Tiemoué Bakayoko, calciatore che Gattuso è riuscito a far prendere nel finale della scorsa campagna di rafforzamento dal presidente De Laurentiis sfruttando i buoni rapporti col Chelsea. Il calciatore ivoriano nel corso dell'anno è stato preferito più volte a Demme, anche quando le sue prestazioni non apparivano all'altezza. Ora Gattuso è pronto a tornare alla carica con Commisso, anche se i rapporti tra il club viola e i londinesi non sono così idilliaci. È proprio l'alto ingaggio del mediano a rappresentare il più grosso ostacolo alla trattativa, come riportano su Sky. Il Chelsea sarà disposto a prestare ancora Bakayoko, quasi gratis come fatto quest'anno col Napoli?