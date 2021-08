Domani anticipi e posticipi di A: Napoli-Juve di venerdì sera?

29/08/2021 17:02

Dovrebbero essere resi noti tra domani e martedì i prossimi anticipi e posticipi di serie A, presumibilmente verrà pubblicato tutto il programma fino a Natale, ma c'è grande curiosità per la prossima giornata che vede diversi match di spessore. Anche ieri infatti si è registrato qualche disservizio con Dazn, sia pur in misura assai minore rispetto alla prima giornata, e c'è il timore di un sovraccarico di collegamenti in contemporeana. Considerando che la settimana successiva ci saranno anche le coppe, con anticipi obbligatori per chi è impegnato il martedì e orari condizionati per chi gioca in trasferta il mercoledì, non si può escludere che il big-match Napoli-Juventus al "Maradona" possa essere anticipato a venerdì 10 settembre alle 20.45, visto che i bianconeri debuttano in Champions martedì 14 in trasferta col Malmoe.

Anche l'Atalanta gioca martedì sera (in Spagna col Villarreal) e l'incontro interno di campionato con la Fiorentina potrebbe essere l'anticipo delle 20.45 del sabato. Il Milan che gioca mercoledì a Liverpool potrebbe disputare la domenica alle 15 la gara con la Lazio mentre l'Inter, impegnata mercoledì 15 a San Siro contro il Real Madrid, potrebbe giocare alle 18 in campionato contro la Samp a Genova. La Roma, che giocherà solo giovedì in Conference League, potrebbe giocare la domenica alle 20.45 il match interno col Sassuolo.

Questa una proiezione possibile di anticipi e posticipi della III giornata

Venerdì 10 ore 20.45: Napoli-Juventus

Sabato 11 ore 18: Bologna-Verona

Sabato 11 ore 20.45: Atalanta-Fiorentina

Domenica 12 ore 15: Milan-Lazio, Empoli-Venezia

Domenica 12 ore 18: Sampdoria-Inter, Cagliari-Genoa

Domenica 12 ore 20.45: Roma-Sassuolo

Lunedì 13 ore 19: Spezia-Udinese

Lunedì 13 ore 21: Torino-Salernitana