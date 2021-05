Docufilm su Ronaldo su Dazn da domani: "Tutta la mia storia"

19/05/2021 15:16

DAZN annuncia un progetto di collaborazione triennale con la superstar del calcio brasiliano, Ronaldo Luís Nazário de Lima che, tra il 2021 e il 2023 porterà al lancio di tre serie originali, disponibili in tutto il mondo. Al centro del progetto, la storia di 'O Fenôinò' con immagini inedite e interviste esclusive a calciatori, allenatori, giornalisti e personaggi chiave del mondo dello sport che hanno fatto parte della vita e della carriera di Ronaldo.

La prima delle tre serie, “Ronaldo – El Presidente”, porta gli spettatori all’interno del mondo del Real Valladolid, di cui il Fenomeno è proprietario e presidente. Nel corso del primo episodio, Ronaldo dimostra di avere una grande attenzione per la squadra e di essere anche un vero e proprio compagno di avventure per i giovani calciatori e per i tifosi.

“Ronaldo rimane uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, un’ispirazione per le nuove generazioni di sportivi. La sua storia straordinaria sarà raccontata agli appassionati di calcio in tutto il mondo grazie a DAZN”, ha affermato Ed McCarthy, Chief Operating Officer di DAZN. “Questa serie conferma ulteriormente il nostro impegno a creare contenuti originali di primo livello che portano i fan a tornare su DAZN per scoprirne le novità”.

"Questa per me rappresenta un'opportunità unica di raccontare la mia storia", ha dichiarato Ronaldo. "Nel corso della mia carriera, ho avuto la fortuna di collaborare con molti brand sportivi globali e sento che DAZN è il partner giusto per avvicinarmi ai fan di tutto il mondo".

La serie, suddivisa in sei episodi che saranno disponibili su DAZN con cadenza settimanale, racconta le sfide e i trionfi del Valladolid nella sua prima stagione in Liga, intervallata da narrazioni parallele che ripercorrono la carriera calcistica di Ronaldo. Tra i protagonisti, oltre al campione brasiliano, ex compagni di squadra del calibro di Roberto Carlos, Dida, Pep Guardiola, Boudewijn Zenden e Javier Zanetti.

Prodotto da Zoom Sport per DAZN, il primo episodio debutterà in piattaforma a livello globale giovedì 20 maggio.