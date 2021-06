Diritti TV: Sky prova l’ultimo affondo

09/06/2021 22:19

Sky non ci sta a perdere i diritti della serie A. L’emittente televisiva da anni è diventata la principale in Italia nel mondo dello sport ma ha ricevuto una doccia fredda quando l’assemblea di Lega della Serie A ha deciso di affidare i diritti della prossima stagione alla sua “avversaria” DAZN. Sky è riuscita ad accaparrassi solo la trasmissione di 3 partita a settimana in co-esclusiva con DAZN. Ma Sky non ci sta e prova a cercare una nuova soluzione. Stando a quanto riporta infatti il Sole 24 ore, la Pay-tv avrebbe offerto a Dazn 500 milioni di euro a stagione per trasmettere sulla propria piattaforma i canali che trasmetteranno le partite della massima serie di calcio. Una situazione simile a quella della scorsa stagione, quando Sky trasmetteva sulla sua piattaforma satellitare (ma anche su quella in streaming) le partite che erano in esclusiva a DAZN. Il tentativo si Sky però ha un solo problema visto che nel frattempo Dazn ha firmato un accordo in esclusiva con Tim. La situazione però resta in costante evoluzione.