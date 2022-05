Designato l'arbitro di Roma-Leicester: il precedente fa ben sperare

03/05/2022 11:22

È stato ufficializzato dall'Uefa il direttore di gara della sfida di ritorno delle semifinali di Conference League tra Roma e Leicester, in programma giovedì alle 21 allo stadio Olimpico. Si tratta del serbo Srdjan Jovanovic, che sarà coadiuvato dagli assistenti Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, anch'essi serbi. Quarto Uomo l'israeliano Orel Grinfeeld, al Var il tedesco Bastian Dankert. Tedesco pure l'Avar: Marco Fritz. Nel corso degli anni Jovanovic ha diretto una sola volta la Roma e proprio nell'edizione di quest'anno della Conference League, in occasione della gara di ritorno del turno preliminare contro i turchi del Trabzonspor: precedente benaugurante, visto che in quell'occasione la Roma si è imposta con un rotondo 3-0. Cinque invece i precedenti complessivi con le italiane, con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte. Cattivi ricordi, in particolare, per la Lazio (0-2 a Rennes nella fase a gironi di Europa League 2019-20) e per la Juventus, travolta 4-0 dal Chelsea nella fase a gironi di quest'anno della Champions League.