Derby, Maurizio Sarri: Roma forte? Meglio per noi

25/09/2021 20:59

Sarà un derby completamente inedito per le panchine di Lazio e Roma. Maurizio Sarri e José Mourinho sono pronti a vivere la prima stracittadina della Capitale. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Sarri avvisa il portoghese della Roma:

Quella di domani è una gara che mi intriga tantissimo. Poter dare una soddisfazione al popolo laziale sarebbe una cosa grandiosa. Credo sia una delle partite più importanti non solo in Italia, ma in Europa ed è un onore giocarla. Tutti, me compreso, fin da bambini solo vedendo alla tv o sentendo alla radio il derby di Roma sognano di poterlo giocare. Beh, ora ci siamo. La Roma è forte e questo ci permette di essere ancora di più con la testa sulla gara.

Sul cammino della Lazio fino a questo punto, l'ex allenatore di Napoli e Juventus spiega:

Siamo stati sotto cinque volte e comunque abbiamo otto punti. La Lazio avrà mille difetti, ma ha anche dei pregi. Anche perché, vogliamo analizzare i numeri rispetto all'ano scorso? aveva una media di 8.9 punti ogni 5 gare, oggi ne abbiamo fatti 8. Predeva 7.2 gol ogni 5 partite, ora 7. Faceva 8 gol ogni 5 parite, oggi 12. Tutta questa negatività che aleggia intorno a noi mi sembra onestamente eccessiva. I ragazzi devono avere la consapevolezza di avere già delle doti.

Poi, Sarri riparte dal ko contro il Milan e non si nasconde:

La gara di San Siro può aver lasciato scorie a livello di spogliatoio, quella è stata una gara di grande difficoltà, dopo due buone gare all'esordio. Chiaro, che dentro qualcosa possa essersi rotto, però è normale che si perda qualche partita. Quello che conta sono le reazioni. In settimana vedo una squadta bella viva. Altro che spenta. I ragazzi si allenano bene, però c'è qualcosa che non ci permette di giocare al 100%, manca qualcosa anche a livello tecnico. Per esempio, la percentuale dei passaggi riusciti non è quella di una squadra che vuole stare nell’alta classifica. Dobbiamo migliorare in tutto.

Tornando al derby, Sarri rivela: