De Maggio: Facciamolo per onorare Maradona durante Napoli-Lazio

26/11/2021 15:55

Tutti in piedi per Maradona. Domenica sera, nel corso del posticipo tra Napoli e Lazio, potrebbe concretizzarsi un'idea lanciata nel corso di Radio Goal, la trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. È stato il conduttore Valter De Maggio a raccogliere l'invito di un ascoltare e a lanciare l'iniziativa. Ecco le sue parole in diretta: