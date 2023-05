De Laurentiis presenta ritiro e festa scudetto: giallo su Spalletti

18/05/2023 11:42

Col fiato sospeso in attesa di una risposta chiarificatrice. Tutta Napoli aspettava la conferenza fissata per oggi a Castelvolturno, dove è stato illustrato il ritiro estivo degli azzurri che si terrà ancora a Dimaro (dal 14 al 25 luglio, con una seconda parte a Castel di Sangro dal 29 luglio al 10 agosto), per capire se sarebbe stato svelato il giallo che da giorni circonda il futuro di Spalletti. Resta o non resta il tecnico dello scudetto? L'allenatore non ha voluto dir nulla sull'esito della cena con il presidente della scorsa settimana, ribadendo ad ogni puntata la stessa canzone: "deve dirlo la società". Ed eccola, la società. Nella persona di De Laurentiis. Ma neanche la società vuol parlarne. De Laurentiis è categorico in avvio di conferenza e non sembra davvero un bel segnale.

"Non mi sottoponete domande al di fuori del ritiro, di calcio parleremo più in là, abbiamo una partita importante con l'Inter, ma oggi si parla solo del Trentino. Altrimenti mi alzo e me ne vado, cosa che non posso fare per il rispetto dei miei ospiti". Gelati i giornalisti, presenti in massa come mai in tempi recenti.

Che motivo ci sarebbe per ritardare l'avvenuto accordo? Davvero Adl non ha voluto distogliere l'attenzione dal ritiro in Trentino o sono vere le voci che parlerebbero di rottura? Difficile rispondere adesso, ma di sicuro il tormentone non potrà durare ancora a lungo. Pochissime le concessioni fuori tema:

"E' stata una cena dell'amicizia, una cena del ringraziamento. Era quasi un giallo, sapevamo che avevamo vinto lo scudetto ma quando? Pendevamo dalle labbra anche di altre partite, andiamo a Udine e mi venne l'idea di festeggiare con i tifosi di chiedere a Dazn e alla Lega di trasmettere la gara sul maxischermo, poi abbiamo fatto la celebrazione domenicale con la Fiorentina e mi sto spaccando anche per la festa della consegna della coppa dello scudetto per il 4 giugno alle ore 19, questo è l'orario. Finita la gara verrà montato il palco di 520 metri quadri e partirà una celebrazione canora, coinvolgendo anche Spalletti e i calciatori, e andremo avanti fino a mezzanotte. Ho pensato di chiamare anche Fiorello per dirgli: mi chiedi sempre di venire da te ma se per una volta facessi il tuo show a mezzanotte e un secondo dal Maradona? E' già lunedì. Possiamo sbizzarrirci a fare quello che ci pare, l'hai fatto con Sanremo, potremmo rimanere fino alle due di notte".-

"Quale cartellone mettere in foto a Dimaro per annunciare il ritiro? Noi abbiamo sempre fatto dei cambi. Si può sempre fare di più, è doveroso non solo chiaro. Poichè sono uno che si è sempre divertito nella competizione, nel cinema come nel calcio, dovremo già il primo giorno che saremo in viaggio verso un nuovo futuro azzurro pensare al mercato. I nostri scout hanno annusato e verificato ma finché non finisce il campionato non si può dare un voto a tutte le componenti. Penso che proprio a Dimaro o una settimana prima ci rivedremo per parlare di questo, ora non posso dare risposte. Puoi anche fare un manifesto con l'azzurro colorato dal sole che lo illumina. Sapete che nel mio cognome c'è la doppia I, mi chiedevo da dove venissimo. Un giorno ero nella cattedrale di Santo Stefano a Capri e vedo la tomba di un arcivescovo di Grottaglie che si chiamava De Laurentiis. Chiamai zia Raffaella che mi confermo tutto. L'araldica dopo anni di ricerca mi ha fatto un libro azzurro col blasone del nostro casato, dove c'è l'azzurro col sole".

Dopo un messaggio di solidarietà alle popolazioni dell'Emilia Romagna ("con la Lega troveremo una linea comune di appoggio spero, in ogni caso il Napoli farà la sua parte") è la figlia del patron, Valentina De Laurentiis, a spiegare le novità del prossimo ritiro: "Abbiamo fatto un sopralluogo, ci aspettiamo un enorme flusso di tifosi e vogliamo dare servizi migliori e intrattenimento, avremo anche uno o due grandi negozi, pensiamo a un percorso con tutta una serie di foto dell'anno che abbiamo vissuto e i tifosi potranno farsi le foto con il trofeo dello scudetto".