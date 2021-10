Cucchi all’attacco: “Sempre indifendibile, ora anche peggio”

08/10/2021 18:28

Le parole di Mino Raiola non sono piaciuti agli appassionati di calcio. La sua strenua difesa di Gigio Donnarumma non ha convinto nessuno e nemmeno il giornalista Riccardo Cucchi. L’ex cronista della Rai, sempre molto pacato nei suoi commenti e nei suoi giudizi, ora si lancia apertamente all’attacco del procuratore. “E’ sempre indifendibile. Oggi ha raggiunto vette astrali. Meno Raiola per il bene del calcio”.

La replica del web

Le parole del procuratore hanno aperto una grande polemica nel mondo dei tifosi e appassionati di calcio. La sensazione di un mondo che è diventato sempre più dominato da interessi economici piuttosto che dalla passione. “Fa davvero male a chi è innocentemente innamorato del pallone rendersi conto in modo sempre più concreto ti tutto quello (e quelli) che gli gira intorno”. Ma c’è anche chi ha una visione diversa: “Giusto. Ma i procuratori hanno avuto lo stigma sociale ora che il sistema comincia a colpire anche squadre con più ampio seguito. Finché questa gente consigliava Conti o Kalinic di non presentarsi al ritiro di Atalanta o Fiorentina per forzare il trasferimento, andavano bene a tutti”.