Cucchi: Adl a Napoli è come Lotito per i tifosi della Lazio

31/05/2022 12:49

“Il rapporto tra tifosi e De Laurentiis mi ricorda un pochino con il rapporto tra i tifosi della Lazio e Lotito. In tifosi pretendono dai presidenti un’attenzione alla passione popolare. Il calcio italiano è dominato da squadre del nord e da gradi investimenti però". Intervenuto a 1 Station Radio parla Riccardo Cucchi. La storica voce di Tutto il calcio, dichiaratosi tifoso della Lazio dopo essere andato in pensione, ammette che gli piacerebbe vedere Mertens in biancoceleste: