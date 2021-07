Criscitiello: Allegri non si illuda, non basterà per vincere

12/07/2021 08:14

Dopo l'ampia introduzione legata agli Europei vinti dall'Italia Michele Criscitiello si sofferma anche sul mercato nel suo editoriale per Tmw. Il direttore di Sportitalia in particolare punta i riflettori sulla Juventus e scrive

"Finito l'Europeo si pensa ai ritiri e al mercato. La Juventus deve chiudere Locatelli, questa sarà la settimana giusta per Max Allegri. Non basterà perché il centrocampo bianconero era messo talmente male che non può pensare di risolvere tutti i problemi con Locatelli. Il Napoli non ha fretta ma deve accontentare Spalletti, il Milan si deve svegliare e sistemare gli esterni alti di Pioli. Quest'anno ci sarà anche la Champions League e non si scherza. Stesso discorso per la Lazio di Sarri anche senza Champions ma con lo stesso problema degli esterni offensivi. Finalmente il mercato entrerà nel vivo e siamo curiosi di vedere all'opera Simone Inzaghi, Mourinho e Sarri. Anche Allegri che, in questi due anni, ci è mancato"