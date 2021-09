Correa: Siamo incazzati, si può dire?

Sperano di ballare il tango contro il Bologna e sono caricati a mille Correa e Lautaro, che partono titolari contro il Bologna. A Inter tv parla l'ex Lazio e dice dei felsinei

"Sono partiti benissimo, hanno buoni giocatori che ci possono fare male ma noi dobbiamo essere attenti in tutti i senso. Abbiamo la fiducia di fare bene e tante chance, dobbiamo andare al 100%. Il Real ? Siamo incazzati per quello che è successo... non si può dire vero? per quello che è successo. Sicuramente non dovevamo perdere la partita perché abbiamo fatto tutto per vincere e poi succede una cosa così e te ne vai male, ma il calcio di dà subito un’altra partita quindi siamo pronti".

Poi tocca a Lautaro Martinez che a Dazn dice

"Con Correa abbiamo già fatto un paio di partite in nazionale, ci conosciamo: all'Inter abbiamo fatto due allenamenti, dobbiamo entrare in campo, dimostrare e fare il meglio per vincere. I gol mancati? Dobbiamo essere più cattivi, le occasioni le abbiamo e dobbiamo essere tranquilli: quando crei e non segni lo paghi, oggi dobbiamo essere cattivi dal primo minuto, far gol e fare correre gli avversari. Io leader? Io sono tranquillo, dal primo giorno mi sono messo a disposizione e do il massimo: sono qua per vincere, per lavorare e dare il meglio per l'Inter".