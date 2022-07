Coppa Italia, sorteggiato il tabellone ufficiale: accoppiamenti e calendario

08/07/2022 19:21

Sorteggiato il tabellone completo della Coppa Italia 2022-23. Si parte il 31 luglio con gli incontri del preliminare tra le quattro neopromosse in serie B e quattro formazioni di Lega Pro, il debutto per dodici formazioni di serie A è fissato per il weekend del 6-7 agosto, una settimana prima dell'inizio del campionato. Le big entreranno in gioco a partire dagli ottavi, in calendario ad agosto. Ecco tutti gli abbinamenti:

Preliminare (31 luglio 2022)

Bari (39)-Padova (42)

Sudtirol (37)-Feralpisalò (44)

Modena (38)-Catanzaro (43)

Palermo (40)-Reggiana (41)

Primo turno (7 agosto 2022)

PERCORSO 1

Verona (9)-vinc. Bari-Padova

Salernitana (17)-Parma (32)

PERCORSO 8

Spezia (16)-Como (33)

Pisa (24)-Brescia (25)

PERCORSO 5

Bologna (13)-Cosenza (36)

Cagliari (21)-Perugia (28)

PERCORSO 4

Monza (20)-Frosinone (29)

Udinese (12)-vinc. Sudtirol-Feralpisalò

PERCORSO 3

Sassuolo (11)-vinc. Modena-Catanzaro

Cremonese (19)-Ternana (30)

PERCORSO 6

Empoli (14)-Spal (35)

Genoa (22)-Benevento (27)

PERCORSO 7

Sampdoria (15)-Reggina (34)

Venezia (23)-Ascoli (26)

PERCORSO 2

Lecce (18)-Cittadella (31)

Torino (10)-vinc. Palermo-Reggiana

Secondo turno (19 ottobre 2022)

PERCORSO 1

Vinc. Verona-Bari/Padova contro vinc. Salernitana-Parma

PERCORSO 8

Vinc. Spezia-Como contro vinc. Pisa-Brescia

PERCORSO 5

Vinc. Bologna-Cosenza contro vinc. Cagliari-Perugia

PERCORSO 4

Vinc. Udinese-Sudtirol/Feralpisalò contro vinc. Monza-Frosinone

PERCORSO 3

Vinc- Sassuolo-Modena/Catanzaro contro vinc. Cremonese-Ternana

PERCORSO 6

Vinc. Empoli-Spal contro vinc. Genoa-Benevento

PERCORSO 7

Vinc. Sampdoria-Reggina contro vinc. Venezia-Ascoli

PERCORSO 2

Vinc. Torino-Palermo/Reggina contro vinc. Lecce-Cittadella

Ottavi (11-18 gennaio 2023)

Inter-vinc. PERCORSO 1

Atalanta-vinc. PERCORSO 8

Lazio-vinc. PERCORSO 5

Juventus-vinc. PERCORSO 4

Napoli-vinc. PERCORSO 3

Roma-vinc. PERCORSO 6

Fiorentina-vinc. PERCORSO 7

Milan-vinc. PERCORSO 2

Quarti (1 febbraio 2023)

Vinc. Inter-PERCORSO 1 contro vinc. Atalanta-PERCORSO 8

Vinc. Juventus-PERCORSO 4 contro vinc. Lazio-PERCORSO 5

Vinc. Napoli-PERCORSO 3 contro vinc. Roma-PERCORSO 6

Vinc. Milan-PERCORSO 2 contro vinc. Fiorentina-PERCORSO 7

Semifinali (andata 5 aprile 2023, ritorno 26 aprile 2023)

Vinc. tabellone Juventus-Lazio contro vinc. tabellone Inter-Atalanta

Vinc. tabellone Napoli-Roma contro vinc. tabellone Milan-Fiorentina

Finale (24 maggio 2023)

In sede da stabilire