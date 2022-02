Coppa Italia, dove vedere in diretta i quarti: in chiaro o in streaming?

07/02/2022 11:43

Da domani fino a giovedì 10 febbraio torna la coppa Italia con i quarti di finale in gara secca: quattro match tutti visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5 e Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.



I prepartita live di tutte le sfide di Coppa Italia saranno visibili su SportMediaset.it e sulla piattaforma Infinity. Di seguito, il dettaglio del programma dei quarti:





MARTEDÌ 8 FEBBRAIO:

Inter-Roma, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero





MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO:

Milan-Lazio, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin



GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO:

Atalanta-Fiorentina, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Andrea Agostinelli

Juventus-Sassuolo, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero



A seguire, dopo ogni serata, studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Alessio Tacchinardi e Mauro Bergonzi