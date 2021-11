Coppa d'Africa: Non solo Napoli, dal Milan alla Roma i club coinvolti

17/11/2021 14:16

Mancano poco meno di due mesi e partirà la Coppa d'Africa, vero incubo per diversi club di serie A che si vedranno privati di uomini importanti. Il via è previsto per il 9 gennaio 2022, la finale ci sarà il 6 febbraio 2022. Non c'è solo il Napoli ad essere preoccupato, anche Milan, Salernitana, Spezia e Roma perderanno giocatori di peso che rischiano di saltare dalla 20a giornata di serie A alla 24a compresa. Queste le assenze per le 3 big

NAPOLI: Ounas e Ghoulam (Algeria), Anguissa (Camerun), Osimhen (Nigeria), Koulibaly (Senegal)

MILAN: Bennacer (Algeria), Kessiè (Costa d'Avorio), Ballo-Tourè (Senegal)

ROMA : Darboe (Gambia), Gyan (Ghana), Diawara (Guinea)

Questi gli altri giocatori degli altri club

ALGERIA: Mohamed Fares (Genoa),

CAMERUN: Martin Hongla (Verona). Altri giocatori: Adrien Tameze (Verona).

COSTA D'AVORIO: Jean-Daniel Akpa Akpro (Lazio), Hamed Junior Traoré (Sassuolo). Altri giocatori: Jeremie Boga (Sassuolo), Wilfried Singo (Torino), Koffi Djidji (Torino), Cedric Gondo (Salernitana), Ben Lhassine Kone (Torino).

GAMBIA: Musa Barrow (Bologna), Omar Colley (Sampdoria), Ebrima Colley (Spezia),

GHANA: Caleb Ekuban (Genoa), Alfred Duncan (Fiorentina), Emmanuel Gyasi (Spezia),

MALI: Lassana Coulibaly (Salernitana).

MAROCCO: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Youssef Maleh (Fiorentina). Altri giocatori: Abdou Harroui (Sassuolo), Mehdi Bourabia (Spezia), Sofian Kiyine (Venezia).

NIGERIA: Ola Aina (Torino); Altri giocatori: Simy (Salernitana), David Okereke (Venezia), Isac Success (Udinese), Tyronne Ebuehi (Venezia), Joel Obi (Salernitana), Kingsley Michael (Bologna).

SENEGAL: Keita Baldé (Cagliari), Altri giocatori: Mamadou Coulibaly (Salernitana), Ibrahima Mbaye (Bologna).

SIERRA LEONE: Kallon (Genoa)

TUNISIA: Wajdi Kechrida (Salernitana)