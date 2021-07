Conte sui social rivela su cosa si sta concentrando

25/07/2021 17:11

Ha lasciato l'Inter dopo lo scudetto perchè non riteneva di poter migliorare i risultati con la crisi di Suning, ha trattato col Tottenham senza risultati perché non aveva avuto le giuste garanzie di rinforzare la squadra ma cosa sta facendo ora Antonio Conte? Il tecnico campione d'Italia è il grande assente del campionato di serie A proprio nell'anno dei grandi ritorni, da Allegri a Mourinho passando per Spalletti e Sarri. Il tecnico leccese è ancora nel cuore dei tifosi nerazzurri ma per ora pensa solo a rilassarsi. E' lui stesso a rivelare cosa sta facendo in questi giorni: Conte ha infatti postato una foto sul suio profilo Instagram dove appare in pantaloncini e maglietta a bordo piscina nella sua amata Puglia. Sintetica ma efficace la scritta: "Profumi, colori e tradizioni". Tra i tanti commenti quelli dei tifosi che lo ricordano con affetto: "Ci manchi, mister".