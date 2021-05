Conceicao-Adl, retroscena sul matrimonio improvviso

25/05/2021 09:12

Ma da dove è saltato fuori Sergio Conceicao? Il nome del portoghese come futuro allenatore del Napoli era iniziato a circolare una settimana fa più o meno, all'inizio timidamente poi in maniera più esplicita, spiazzando d'un colpo mesi di voci su Spalletti, Allegri, Galtier e prima ancora Benitez, Italiano, Juric, Simone Inzaghi, Fonseca, Dionisi e tanti altri ancora. Un vero e proprio parto per De Laurentiis decidere a chi affidare quella panchina su cui Gattuso da mesi sedeva a termine, dopo la rottura umana ancor prima che professionale tra i due.

Dopo il pari con il Verona che ha lasciato sbarrate le porte della Champions agli azzurri, De Laurentiis non ci ha visto più. Prima si è tolto lo sfizio di esonerare Gattuso con un tweet esplicito che aveva due obiettivi: anticipare il tecnico nell'ufficializzare il divorzio e spiegare a tutti coloro che continuavano a dire "De Laurentiis proverà a convincere Gattuso" che questa ipotesi non è mai stata in calendario, poi ha metabolizzato il fallimento sportivo e ha deciso. Ha chiamato Conceicao la notte stessa e si è arrivati a un accordo, come riporta il Corriere dello sport.

Cosa ha visto De Laurentiis nell'ex esterno di Lazio, Parma e Inter? E' rimasto stregato dalle gare del Porto viste in tv: le due partite con la Juventus, quelle con il Chelsea, l’1-1 con il Benfica e poi da tutta una serie di video divorati per acquisire conoscenze più profonde. Conceicao dalla sua ha anche il fatto di non aver nessun problema di ambientamento, una lingua e abitudini a lui familiari. Manca solo l'ufficialità ma il parto è pronto.