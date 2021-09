Con Ibra più fuori che dentro, Pioli perde un altro giocatore per la Juve

16/09/2021 17:14

Non c'è solo il dubbio sulla presenza di Ibrahimovic, che sembra quasi sicuramente out per la gara di domenica con la Juve, a rendere complessa la vigilia del big-match per il Milan. Arrivano brutte notizie per Pioli anche dagli esami strumentali svolti per capire l'entità dell'infortunio di Bakayoko: il centrocampista francese, che era uscito infortunato durante il secondo tempo della sfida contro la Lazio, dovrà stare fermo circa un mese a causa di una soffusione emorragica al soleo del polpacio sinistro.