Classifiche a confronto: Spalletti peggio dell'anno scorso, Allegri a +4

24/10/2022 10:08

Ha conquistato l'undicesima vittoria di fila tra Champions e campionato, ha vinto in trasferta tre scontri diretti con Lazio, Milan e Roma, segna con continuità disarmante ma il Napoli di Spalletti è ancora indietro nelle classifiche comparate rispetto all'anno scorso. Due punti in meno in relazione alla stagione 2021-2022. Anche il Milan è in ritardo (-5) mentre Allegri ha 4 punti in più. Il saldo positivo migliore è quello dell'Udinese nonostante il ko di ieri col Torino (+10), ma occhio alla Lazio che ha sei punti in più.

Questo il quadro completo, al netto dei due posticipi di oggi

Napoli 29 punti (-2 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 11 giornate)

Milan 26 (-5)

Lazio 24 (+6)

Atalanta 24 (+5)

Roma 22 (+3)

Udinese 21 (+10)

Inter 21 (-3)

Juventus 19 (+4)

Torino 14 (=)

Salernitana 13 (+6)

*Sassuolo 12 (-2)

Empoli 11 (-4)

Bologna 10 (-5)

Fiorentina 10 (-8)

Monza 10 (in Serie B)

Spezia 9 (+1)

Lecce 8 (in Serie B)

*Hellas Verona 5 (-7)

*Cremonese 4 (in Serie B)

*Sampdoria 3 (-6)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 10 giornate della Serie A 2021/22