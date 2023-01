Classifiche a confronto: Spalletti a +8, Inzaghi a -6, Allegri a +6

16/01/2023 10:20

Rispetto al Milan secondo ha 9 punti in più ma il distacco del Napoli è enorme anche in relazione...a se stesso. Nella classifica a confronto con la passata stagione gli azzurri hanno 8 punti in più a conferma della straordinaria crescita della squadra di Spalletti. L'Inter è in calo (-6), il Milan quasi stabile (-1) mentre Allegri - nonostante il crollo al Maradona - è a +6. Saldo positivo per Lazio (+6) e Roma (+3) mentre chi sta peggio è il Verona (-14). Queste le classifiche a confronto

Napoli 47 punti (+8 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 18 giornate)

Milan 38 (-1)

Juventus 37 (+6)

Inter 37 (-6)

Lazio 34 (+6)

Atalanta 34 (-3)

Roma 34 (+3)

Udinese 25 (+5)

Torino 23 (-2)

Fiorentina 23 (-8)

Bologna 22 (-2)

Monza 21 (in Serie B)

Lecce 20 (in Serie B)

*Empoli 19 (-7)

Spezia 18 (+5)

Salernitana 18 (+10)

Sassuolo 16 (-8)

*Sampdoria 9 (-9)

Hellas Verona 9 (-14)

Cremonese 7 (in Serie B)