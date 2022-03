Classifiche a confronto: Inzaghi vede l'Inter di Conte col binocolo

21/03/2022 11:21

E' impietoso il paragone tra l'Inter di Inzaghi e quella di Conte dopo 30 giornate di Serie A. Nelle classifiche a confronto i nerazzurri oggi hanno un gap di 11 punti rispetto alla situazione dell'anno dello scudetto. Nessuna squadra in serie A ha fatto peggio dell'Inter nel confronto. In saldo positivo spicca ancora il +17 della Fiorentina. Allegri continua la rincorsa a Pirlo (-3) mentre Pioli si è migliorato finora (+3) e Spalletti ha 4 punti in più di Gattuso. Queste le classifiche a confronto

Milan 66 punti (+3 rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 30 giornate)

Napoli 63 (+4)

*Inter 60 (-11)

Juventus 59 (-3)

Roma 51 (-3)

*Atalanta 51 (-7)

Lazio 49 (-7)

*Fiorentina 47 (+17)

Sassuolo 43 (=)

Hellas Verona 42 (+1)

*Torino 35 (+10)

Empoli 33 (in Serie B)

*Bologna 33 (-1)

**Udinese 30 (-3)

Sampdoria 29 (-7)

Spezia 29 (-3)

Cagliari 25 (+3)

*Venezia 22 (in Serie B)

Genoa 22 (-10)

**Salernitana 16 (in Serie B)

*Una partita in meno: confronto calcolato con le prime 29 giornate della Serie A 2020/21

**Due partite in meno: confronto calcolato con le prime 28 giornate della Serie A 2020/21.