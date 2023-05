Classifiche a confronto: Allegri non ha fatto meglio dell'anno scorso

29/05/2023 10:15

Il ko interno con il Milan ha fatto saltare la tabella di Allegri, che fino a ieri ripeteva che la sua Juve aveva fatto meglio dell'anno scorso. Concetto forse valido per la classifica virtuale ma non per i punti conquistati: anche senza contare il -10 di penalizzazione i bianconeri hanno un punto in meno rispetto all'anno scorso. Male anche il Milan (-16) e l'Inter (-12). Il Napoli campione d'Italia ha undici punti in più rispetto allo scorso anno, la Salernitana 11. Bene anche la Lazio con un saldo di +8. Di seguito il dato delle 20 squadre di Serie A.

Napoli 87 punti (+11 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 37 giornate)

Lazio 71 (+8)

Inter 69 (-12)

Milan 67 (-16)

Atalanta 61 (+2)

Roma 60 (=)

*Juventus 59 (-11)

Torino 53 (+3)

Fiorentina 53 (-6)

Monza 52 (in Serie B)

Bologna 51 (+8)

Udinese 46 (+2)

Sassuolo 45 (-5)

Empoli 43 (+5)

Salernitana 42 (+11)

Lecce 36 (in Serie B)

Spezia 31 (-5)

Hellas Verona 31 (-21)

Cremonese 24 (in Serie B)

Sampdoria 19 (-17)

*= 10 punti di penalizzazione