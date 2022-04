Classifica senza errori arbitrali: bufera in cinque partite

12/04/2022 09:47

Cinque gare sotto osservazione per le decisioni controverse dei fischietti: questo il bilancio della 32ma giornata di serie A, contraddistinta dalle serrate proteste di Juventus, Milan, Napoli e Genoa e di quelle a braccetto di Roma e Salernitana, entrambe scontente per la direzione di Volpi. Un turno tutto sommato positivo per i fischietti, comunque. In nessun caso le loro sviste hanno alterato i risultati delle partite.

Arbitri: polemiche in cinque partite

Tante lamentele da parte della Juve per l'annullamento del gol del momentaneo 1-1 a Cagliari: Pellegrini tira e il pallone finisce in rete dopo il tocco di Rabiot col gomito. Il regolamento, però, parla chiaro: in caso di tocco di mano nell'immediatezza del gol, la rete è sempre da annullare. Corretto dunque da parte della sala Var segnalare a Chiffi l'irregolarità dell'azione, con conseguente concessione della punizione in favore dei padroni di casa. A Torino il Milan reclama tre rigori (contatti Singo-Theo, Ricci-Saelemaekers e Bremes-Messias), ma in tutte le circostanze Doveri fa bene a lasciar correre. Protesta pure il Napoli con Mariani, ma senza motivo: non c'è fallo di Cabral su Koulibaly nell'azione dello 0-1 della Fiorentina e Rui sbaglia il tempo senza subire falli nell'azione dell'1-2. In Genoa-Lazio manca un rosso ad Acerbi sullo 0-0 (fallo su Piccoli, Manganiello non vede niente), mentre in Roma-Salernitana mancano un rigore per i giallorossi (fallo di Obi su Mkhitaryan) ed è inesistente la punizione da cui scaturisce il 2-1 di Smalling: gli errori di Volpi si compensano.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti:

1. Milan 71 punti

2. Napoli 68

3. Roma, Inter* 61

5. Juventus 56

6. Lazio 55

7. Atalanta* 54

8. Fiorentina* 51

9. Sassuolo 46

10. Torino*, Verona 45

12. Bologna* 38

13. Empoli, Udinese** 34

15. Sampdoria 29

16. Spezia 28

17. Genoa 25

18. Cagliari 23

19. Venezia* 17

20. Salernitana** 14

*1 partita in meno

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori):

1. Milan (-3) 68 punti

2. Napoli (-2), Inter (+5) 66

4. Juventus (+6) 62

5. Roma (-4) 57

6. Lazio 55

7. Fiorentina* (+2) 53

8. Atalanta* (-3) 51

9. Sassuolo 46

10. Verona 45

11. Torino* (-6) 39

12. Bologna* (-1) 37

13. Udinese** (+2) 36

14. Empoli 34

15. Spezia (+5) 33

16. Sampdoria 29

17. Cagliari (+2) 25

18. Genoa (-3), Venezia* (+5) 22

20. Salernitana** (+2) 16

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell'arco del campionato.