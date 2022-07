Clamoroso, Mertens potrebbe restare a Napoli

25/07/2022 20:07

Dopo l'addio al Napoli, Dries Mertens potrebbe anche non essere costretto a dire addio a Napoli. Come riportato da La Repubblica, infatti, nelle ultime ore è emerso il clamoroso interessamento della Salernitana per il capocannoniere all time del club azzurro.

Secondo le indiscrezioni il presidente del club granata, Davide Iervolino, avrebbe offerto all'attacante belga un contratto da 3 milioni di euro per il prossimo anno, inserendo anche l'opzione per il secondo anno.

Il quotidiano parla della voglia di Iervolioni di regalare a Davide Nicola una coppia d'attacco di spessore internazionale, con il folletto belga ad affiancare l'ex Genoa, Milan e Fiorentina, Piatek, sempre più vicino a trasferirsi in Campania dopo la parentesi con la Viola nella seconda metà della scorsa stagione. Nel frattempo, Mertens temporeggia, in attesa di capire le intenzioni della Lazio, ma la possibilità di restare a vivere a Napoli potrebbe anche giocare un ruolo.