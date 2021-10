Chirico va controcorrente: Per una volta ha ragione Sarri

22/10/2021 21:28

Marcello Chirico, giornalista e tifoso della Juventus, non ha mai nascosto di non essere un grande estimatore di Maurizio Sarri. Ma dopo le critiche dell’allenatore della Lazio nei confronti del giudice sportivo dopo quanto accaduto in Lazio-Inter, anche Chirico si schiera dalla parte del tecnico toscano nel suo editoriale per il Bianconero.