Chiellini all’Italian Tech Week: tra futuro, business e crisi Juve

Giorgio Chiellini indossa ancora casacca e scarpette da calcio, ma da tempo è attivo anche nel settore imprenditoriale dove sta mettendo a frutto la laurea in Economia e Commercio conseguita all’Università di Torino. Anche per questo il coriaceo difensore della Juve è stato ospite all'Italian Tech Week, una delle più grandi conferenze Tech mondiale. Nel corso del suo intervento, però, Giorgio non ha solo parlato di affari e tecnologia, ma ha anche risposto ad alcune domande sul momento complicato vissuto dalla sua Juventus:

“Bisogna riuscire a mantenere la nave salda in un mare in tempesta. Siamo un po' in tempesta, ma in porto la nave ci arriverà. Se un po' ammaccata o a vele spiegate lo vedremo, ma in porto arriverà. Come in tutte le cose ci vuole tempo per trovare un equilibrio. Quando ci sono grossi scossoni, ambientali come un terremoto e non, ci vuole un po' di tempo per assestarsi e per ripartire. Purtroppo nel mondo di oggi non c'è pazienza".