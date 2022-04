Chiariello: Zanoli da Under 21, l'altro non serve mai a niente

Comincia a crederci anche Umberto Chariello. Nel suo editoriale per Campania Sport il giornalista di Canale 21 parla di scudetto possibile per il Napoli e dice

Dovesse vincere altre 7 vittorie il Napoli chiuderebbe a 87 punti, che è quota assolutamente scudetto . E’ vero che il Napoli non è padrone del proprio destino, perché il Milan se vince ha tre punti in più, ma se il Napoli chiude a 85/87 punti è quota scudetto. Abbiamo visto cose bellissime a Bergamo... Abbiamo pure visto un ragazzo come Zanoli non è poi così ragazzo...Abbiamo visto un Lobotka dominatore e un Mario Rui al quale dovremmo chiedere quasi scusa perché volevamo Emerson , ma oggi ci sono tre categorie a favore del portoghese

Atalanta-Napoli era il racconto di Jonathan Swift, abbiamo affrontato i giganti con i Lilliput: il più basso dei bergamaschi era alto un metro e ottantacinque, mentre noi avevamo la banda dei piccoletti. Anche in porta, Ospina, è il più basso della Serie A. Abbiamo giocato con i nanetti, ma abbiamo battuto l'Atalanta proprio sul piano del gioco. Alessandro Zanoli ha fisico, non solo gamba. Ha un discreto piede... è uscito in palleggio senza mai sbagliare tocco. Non è mai andato in affanno, vuol dire che mentalmente è un ragazzo maturo. A perdere palla, a ben vedere, sono stati quelli con i piedi buoni ma che, se pressati, vanno in affanno, come Piotr Zielinski. Zanoli, già ora, è buono anche per l'U21: un 2000 di livello, finalmente abbiamo un'alternativa vera. Anche perché Kevin Malcuit è un peso leggero, un acquisto sbagliato: è costato 11 milioni, ma non è servito a niente".