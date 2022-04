Chiariello sa perché il Napoli non sa vincere al "Maradona"

L'ennesima sconfitta casalinga, e nel giorno più importante, ha gettato la disperazione tra i tifosi del Napoli. Avessero battuto la Fiorentina, gli azzurri sarebbero primi da soli visto il pari del Milan invece l'occasione è stata mandata alle ortiche e continua la maledizione del "Maradona". Sul tema dice la sua Umbero Chiariello. Il giornalista di Canale 21 spiega a Campania Sport:

"Bisogna analizzare il problema vero: non la pagliuzza nell'occhio, ma la trave. E la trave è che esiste un problema oggettivo: in casa sua, il Napoli ha perso cinque volte su sei sconfitte totali, pareggiando col Verona e non battendo nessuna delle rivali Scudetto, se non la Juve, che era però la Juventus che non aveva ancora Vlahovic. Non è una casualità, perché a Fuorigrotta il Napoli gioca cercando la partenza dal basso o la palla sparata in profondità per Osimhen, che è scollato dalla squadra di 40 metri, con i compagni che devono rincorrerlo col motorino".