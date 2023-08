Chiariello: La Juve non ha un euro, ecco chi è il vero nemico del Napoli

Si sofferma sulle prime gare di campionato Umberto Chiariello nel suo editoriale per Campania Sport. Il giornalista a canale 21 osserva

La Juventus non ha un euro, questa è una cosa divertente. Nella mia vita non ho mai visto che il Napoli poteva spendere ed era solido e la Juve non poteva comprare, queste cose pensavo di non poterle mai vivere. La Juve riparte con la squadra dell'anno scorso, con un semplice giocatore in più Weah, ma che ha dovuto fare pulizia. Giuntoli è andato lì a fare Mary Poppins, spazzare la polvere dal tappeto juventino. A me non fa paura la Juve, ma temo la storia.