Chiariello: De Laurentiis ha offerto a Insigne gli stessi soldi di Mario Rui

Presa di posizione di Umberto Chiariello nel corso della trasmissione Campania Sport, in onda su Canale 21. Il giornalista e conduttore analizza la situazione relativa alla trattativa per il rinnovo di Insigne. Ecco le sue considerazioni durante il consueto 'editoriale' di inizio programma:

"Dopo De Laurentiis ha parlato anche il procuratore di Insigne, Pisacane. Ha precisato che l’offerta del Napoli è di poco più della metà di quanto percepisce ora, il 60% credo, quindi circa due milioni e mezzo netti. Premesso che De Laurentiis è libero di fare tutte le scelte che vuole, è evidente che se hai Insigne che sta per eguagliare Maradona nel numero di gol fatti e gli dai uno stipendio tipo Mario Rui, gli stai dicendo chiaramente: ‘Trovati una squadra'. Onestamente è una proposta irricevibile, che fa chiarezza dopo tante chiacchiere fatte. Il Napoli e l’agente si sono incontrati due volte all’Hotel Britannique e il club ha ufficializzato l’offerta. Alle parole di Pisacane non è arrivata nessuna replica, quindi è evidente l’idea di De Laurentiis: ‘Chi va in scadenza se ne può andare, non vi ricompro’. Il Napoli preferisce investire questi soldi su prospetti nuovi. Perderà al 100% Ghoulam e Mertens e per Ospina bisogna sempre vedere cosa accadrà. Per lo meno il teatrino delle stupidate è finito, il prossimo sarà un anno di rifondazione economica”.