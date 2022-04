Chi vince lo scudetto se le tre di testa ripetono risultati andata

09/04/2022 09:16

Una volata all'ultimo respiro? Uno scudetto deciso all'ultima giornata? La classifica avulsa con arrivo a tre? Il combattutissimo campionato di serie A sembra destinato a una situazione di grandissimo equilibrio fino alla fine, con il tricolore che potrebbe essere vinto per un sol punto o per un gol in più in differenza reti ma è interessante notare la statistica che solleva la Gazzetta dello sport. Cosa succederebbe se le tre pretendenti lo scudetto ripetessero in questa fase finale della Serie A i risultati dell'andata, contro gli stessi avversari?

la classifica alla 38° sarebbe così: Inter campione d'Italia a 85 punti, Milan secondo con 82 e Napoli staccato al terzo posto con 77 punti. Guardando infatti le ultime sette partite del calendario e confrontandole con i risultati dell'andata si arriva a questa proiezione. Il Milan ad esempio ha perso ben sei punti con le sconfitte contro Fiorentina e Sassuolo. Queste le gare da giocare con tra parentesi il risultato dell'andata:



32° turno - Torino-Milan (andata 0-1)

33° turno - Milan-Genoa (andata 3-0)

34° turno - Lazio-Milan (andata 0-2)

35° turno - Milan-Fiorentina (andata 3-4)

36° turno - Hellas Verona-Milan (andata 2-3)

37° turno - Milan-Atalanta (andata 3-2)

38° turno - Sassuolo-Milan (andata 3-1)

Ancora peggio ha fatto il Napoli che ha lasciato per strada 10 punti con le rivali che dovrà affrontare in questa volata finale. Queste le gare da giocare con tra parentesi il risultato dell'andata:



32° turno - Napoli-Fiorentina (andata 2-1)

33° turno - Napoli-Roma (andata 0-0)

34° turno - Empoli-Napoli (andata 1-0)

35° turno - Napoli-Sassuolo (andata 2-2)

36° turno - Torino-Napoli (andata 0-1)

37° turno - Napoli-Genoa (andata 2-1)

38° turno - Spezia-Napoli (andata 1-0)

Una marcia trionfale invece quella dell'Inter che, considerando anche la gara col Bologna da recuperare il 27 aprile, le ha vinte tutte pareggiando solo quella con la Sampdoria. Queste le gare da giocare con tra parentesi il risultato dell'andata:



32° turno - Inter-Hellas Verona (andata 1-3)

33° turno - Spezia-Inter (andata 2-0)

34° turno - Inter-Roma (andata 3-0)

*20° turno - Bologna-Inter (andata 6-1)

35° turno - Udinese-Inter (andata 0-2)

36° turno - Inter-Empoli (andata 0-2)

37° turno - Cagliari-Inter (andata 4-0)

38° turno - Inter-Sampdoria (andata 2-2)

*=Rinviata lo scorso 6 gennaio