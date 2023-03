Champions: Milan-Napoli, possibile divieto trasferta per tifosi napoletani

29/03/2023 09:09

Da poche settimane è terminato il Daspo di due mesi per i tifosi napoletani residenti in Campania, a seguito degli incidenti occorsi lo scorso gennaio sull'autostrada nei pressi di Arezzo con gli ultrà romanisti, che una nuova penalizzazione potrebbe abbattersi sui supporters partenopei. Sulla gara di andata dei quarti di Champions League Milan–Napoli, prevista per martedì 11 aprile, incombe infatti l’ipotesi di chiudere la trasferta ai tifosi residenti in Campania.

Al momento i biglietti sono a disposizione solo per chi ha la tessera del tifoso del club rossonero e la vendita libera potrebbe anche non partire. Inoltre nei prossimi giorni potrebbe arrivare la stretta per chi risiede in Campania, bloccando così completamente la trasferta ai tifosi azzurri. A lanciare l'allarme è stato Michele Criscitiello, presente negli studi di Sportitalia. Molto potrebbe dipendere da cosa accadrà questa domenica, quando al Maradona si giocherà Napoli-Milan con il settore ospite aperto alla tifoseria rossonera.