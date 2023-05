Champions: C'è un solo posto libero per Milan o Juve, tutte le combinazioni

28/05/2023 08:20

La sconfitta della Roma e la vittoria dell'Inter contro l'Atalanta lasciano aperta la corsa per un solo posto nella prossima Champions League (al netto del processo bis alla Juventus). Con Napoli, Lazio e Inter già aritmeticamente qualificate se la giocano Milan e Juve. Al Milan basta un punto a Torino oppure, in caso di sconfitta, deve vincere col Verona o sperare che la Juventus non vinca a Udine all'ultima giornata. La Juventus deve vincere tutte e due le partite per sperare nel quarto posto. Atalanta e Roma aritmeticamente tagliate fuori.