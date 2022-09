Cassano distrugge Sarri: Mi ricorda Mazzarri, sa solo trovar scuse

Momento nero per Maurizio Sarri alla Lazio. L'ex tecnico di Napoli e Juventus viene messo sotto accusa dai tifosi ed entra nel mirino anche di opinionisti ed ex calciatori. Alla Bobo-tv il più severo è Antonio Cassano. Fantantonio si scaglia contro il tecnico biancoceleste e accusa

"Ci sono allenatori come Sarri, che in queste competizioni fanno giocare giocatori che non giocano mai. Allora meglio non iscriversi. Basta! Non vuoi fare l’Europa League? Prima della stagione dici a Lotito ‘non iscriviamoci’. Non andiamo a spendere soldi. Un'altra roba grave che lui ha detto è ‘se scopro che il problema sono io, faccio un passo indietro’. Sono dichiarazioni pesanti. Che messaggio puoi dare così ai tuoi giocatori? Sarri è una rottura di scattole. Sai chi mi sembra? Il nostro amico Walter Mazzarri. Il campo è bagnato, è il vento, il sole ecc. sempre a rompere.. . È bravo a lavorare sul campo, ma ogni domenica si lamenta. Basta”