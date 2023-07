Caso Lukaku, la denuncia della CGIL Calabria scatena il web

16/07/2023 19:54

L'affaire Lukaku, con il belga al centro di una trattativa segreta con la Juventus che ha comprensibilmente mandato su tutte le furie l'Inter, sta facendo parlare e discutere l'Italia calcistica, ma non solo.

Nelle ultime ore si espressa anche la CGIL Calabria (!), che tramite il segretario generale Angelo Sposato, evidentemente in vena di commenti su varie ed eventuali, ha tuonato:

[Il caso Lukaku] dimostra il decadimento dei valori della lealtà sportiva, molte volte provocata da pseudo-procuratori senza scrupoli. Vendere la propria dignità è la cosa peggiore che possa capitare a un individuo.

L'affermazione è riportata al momento solo da SportFace, quindi attendiamo conferme sulla veridicità o meno o sul fatto che si tratti, come sperabile, più di un commento personale che di una nota ufficiale diramata dal sindacato. Ma intanto basta poco per accendere il web.

I commenti si sprecano: "Adesso ditemi voi cosa c'entra in tutto questo la CGIL", "Ci manca solo il Codacons [magari non tarderà ad intervenire, ndr]", "Ahaha fino in Calabria le veline di Marotta?", "Follia totale, mai letto nulla del genere nella storia del calcio oltretutto per un calciatore che non è loro", "Spettacolare, sia mai però che suddetto sindacato difenda I diritti dei lavoratori e dei giovani disoccupati ad avere un lavoro".