Caso-Hysaj, il comunicato della Lazio non piace ai tifosi

19/07/2021 16:00

Dopo il video pubblicato sui social (poi cancellato) mentre canta "Bella Ciao", la vicenda Hysaj si completa con la nota ufficiale della Lazio. Ecco il comunicato apparso sul sito della società che a molti però è parso troppo blando e poco critico nei confronti dei tifosi che hanno anche insultato il giocatore pretendendo un chiarimento in pizzeria: "È compito della Società tutelare un proprio tesserato e sottrarlo a strumentalizzazioni personali e politiche che certamente in questo caso nulla hanno a che vedere con il contesto informale ed amichevole in cui si è svolto l’episodio. Il ritiro della squadra deve proseguire nel massimo impegno sportivo e nel clima di serenità che si è respirato fino ad oggi".

Fioccano i commenti: " Motivo esatto per cui sono un netto oppositore delle curve nello stadio. Alcuni dicono che rendono questo sport più "caldo", ma guardando anche negli Usa non mi sembra sia così. Non vedo l'ora che le famiglie possano andare allo stadio senza preoccuparsi di un branco di scimmioni con la terza media. Affiliati spesso alla cammorra, criminali e violenti, chi li sostiene odia lo sport" o anche: " Non so cosa vi aspettavate, secondo voi la Lazio andava contro questi naziskin? In quelle poche righe ha chiarito che è la società in primis ad avere eventuali chiarimenti con il giocatore, non altri soggetti, anch'io avrei voluto leggere un comunicato di ben altro spessore, ma siamo sempre in presenza di una politica di andreottiana memoria, prendere posizione ma non infierire, un colpo alla botte e un colpo al cerchio" e infine: " Una società seria che incarna i valori dello sport avrebbe dovuto prendere nettamente le distanze da una tifoseria da sempre vicina ad ambienti di stampo inequivocabilmente fascisti".