Caso Acerbi, arriva la precisazione della Curva Nord dell'Inter

24/08/2022 18:37

Tiene ancora banco il caso Acerbi. A quanto pare l'Inter ha in pugno il difensore, con un prestito dalla Lazio e con l'esaudirsi di tutte le condizioni poste dai neroazzuri, anche se questi ultimi tengono ancora le carte coperte.

L'Inter infatti dovrebbe attendere sino a lunedì perché nel frattempo sta coltivando la pista che conduce a Chalobah dal Chelsea, che pare abbia dato il proprio assenso per trasferirsi a Milano nell'attesa che si arrivi ad una intesa con la squadra londinese. Se la cosa non andrà in porto, si ufficializzerà definitivamente l'ingresso di Acerbi.

Questo è quanto circola in queste ore. L'unica cosa davvero sicura però è la raffica di critiche dei tifosi all'indirizzo dell'Inter, rea a loro dire di essersi intestardita con il giocatore 34enne. Ma in queste ore si è fatta sentire anche la Curva Nord con un proprio comunicato ufficiale, negando qualsiasi tipo di pressione sul club neroazzurro. Sulla pagina Facebook L'Urlo della Nord si legge testuale: