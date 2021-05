Casarin va all’attacco: Qualcuno vuole cambiare il calcio

Le polemiche seguite alla gara tra Juventus e Inter e soprattutto alle decisioni dell’arbitro Calvarese non si spengono. Nella polemica interviene anche l’ex arbitro Paolo Casarini che nel corso di un’intervista con Radio Anch’io Sport, manda un chiaro messaggio contro quello che sta avvenendo nel mondo arbitrale.

Sabato non è stata una giornata felice per Calvarese, e Irrati non gli ha dato una mano. Alcune cose sono state rimesse in sesto, altre no. Ma non capisco perché si voglia cambiare il calcio, uno sport straordinario. Conosco i dati ed è una cosa fuori di testa fare una cosa del genere, è un messaggio che mando alla Fifa. Si parla di spettacolo e gol ma le partite non possono finire tutte 7-3. Gli arbitri devono sottostare a regole ridicole, c’è un nucleo di persone tutte competenti e che vogliono dire la loro. Ma in questo momento vediamo un calcio dove cadono tutti, prima era tutto diverso. Vediamo anche espulsione che non hanno alcun senso.