Caressa vuole cacciare Pairetto: Spezia-Lazio può essere ripetuta?

“Rocchi ci faccia sentire l’audio del Var. Ci deve dire se Pairetto è andato avanti senza sentire il Var e allora non deve arbitrare mai più. Mai più perché è ridicolo. Oppure se hanno commesso un errore tecnico al Var sul fuorigioco di Acerbi”. Sono le parole dette da Fabio Caressa su Sky dopo l'errore arbitrale in Spezia-Lazio, con il gol decisivo di Acerbi convalidato nonostante la posizione di fuorigioco del difensore biancoceleste.

La topica è presto spiegata: avrebbero tracciato la linea su Reca e non su Nikolaou. Il portiere Provedel non si trova infatti tra i pali, ma al momento del passaggio che raggiunge Acerbi è in posizione più avanzata, in mezzo ai difensori della sua squadra e ai due attaccanti più avanzati della Lazio. Per il fuorigioco bisogna considerare il penultimo difendente, e Provedel è molto avanti, è oltre Nikolaou e Reca ed il penultimo difendente è proprio il greco. Che appare ben più avanti di Acerbi. Ovvero: il portiere conta come difendente nei casi di fuorigioco.