Capuano riscrive la classifica di serie A: Ecco chi dovrebbe essere in testa

22/09/2022 11:04

Il giornalista e conduttore radiofonico Giovanni Capuano riscrive la classifica di serie A con l'aiuto di un "ponderatore", un meccanismo che, sulla base del coefficiente di difficoltà da attribuire alle singole partite, rivela il vero valore dei punti accumulati in classifica. A spiegare come funziona questo particolare metodo di calcolo è lo stesso Capuano:

"Ecco, allora, la classifica ponderata che prova a considerare il coefficiente di difficoltà di ogni singola partita. Non esiste un metodo unico, quello scelto parte dal principio di suddividere la Serie A in tre fasce: le prime 7 di questo momento, quelle piazzate dall’8° alla 14° posizione e, per chiudere, le rimanenti fino a Cremonese e Sampdoria fanalini di coda. Nelle gare contro avversarie del primo gruppo è stato applicato un moltiplicatore, nulla per quelle della fascia centrale e un coefficiente negativo per le ultime. Il risultato è interessante anche se non stravolge la graduatoria reale".

In realtà lo stravolgimento c'è, eccome, visto che in testa balzerebbe in solitaria l'Udinese mentre una delle due formazioni in vetta, l'Atalanta - l'altra è il Napoli - sprofonderebbe in quarta posizione. Ecco la classifica riscritta da Capuano:

Udinese 18 (16)

Napoli 17 (17)

Milan 15 (14)

Atalanta 13 (17)

Lazio 11 (14)

Roma 10 (13)

Juventus 10 (10)

Inter 10 (12)

Sassuolo 8 (9)

Fiorentina 7 (9)

Torino 6 (10)

Lecce 6 (6)

Spezia 6 (8)

Salernitana 6 (7)

Bologna 6 (6)

Empoli 5 (7)

Monza 4 (4)

Verona 3 (5)

Cremonese 3 (2)

Sampdoria 3 (2)