Capuano: Fastidio non è l'errore su Pjanic ma quella bugia

03/06/2021 09:18

Torna anche Giovanni Capuano sul caso Orsato-Pjanic dopo il servizio delle Iene che lo ha rimesso sotto i riflettori. Il giornalista di Panorama fa un'analisi lucida su derbyderbyderby e se da un lato smonta le polemiche ("mi è parso di assistere quasi a uno scavo archeologico, frammento dopo frammento. Operazione interessante per gli storici, meno per chi deve fare cronaca... Dunque non mi unisco al coro degli scandalizzati") dall'altro sottolinea quello che per lui è l'aspetto più grave della vicenda

Ho provato un grande fastidio nel non riuscire a identificare quale sia la versione finale e definitiva dei vertici arbitrali in merito alla questione. Vedere le immagini della sala Var di San Siro, avere la certezza che tra Valeri e Orsato ci sia stato un dialogo (fin qui negato) e non il silenzio imposto dal protocollo come sempre raccontato, mi ha sorpreso perché ha cancellato le certezze che gli stessi protagonisti avevano sparso a piene mani nella puntata precedente del tormentone, quella del "non esiste video" perché non essendo un caso Var non c'era motivo di aprire un canale di comunicazione e così via.