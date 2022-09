Cannavaro severo sulla Nazionale: Noi danneggiati, ecco perché

22/09/2022 19:39

Alfredo Pedullà riporta sul suo sito le parole di Fabio Cannavaro, pronunciate durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico del Benevento, e in cui ha espresso dei pareri anche sulla Nazionale e sullo stato attuale del movimento.

L'ex campione del mondo ha detto:

Il concetto della scelta dei giocatori è cambiato rispetto a prima, con la globalizzazione si va a cercare maggiormente all’estero, anche per i settori giovanili. Questo sistema ha penalizzato tanti paesi e noi siamo fra quelli più danneggiati anche perché abbiamo seguito altri modelli. Prima quello spagnolo, ora quello inglese, ma noi siamo italiani e abbiamo il nostro modo di giocare e guardare il calcio. A volte non siamo bravi a vendere il nostro prodotto e dobbiamo tornare a far capire i nostri concetti. Non essere al Mondiale è un dramma, abbiamo una responsabilità data dal fatto che ne abbiamo vinti quattro. È troppo tempo che non ci andiamo e sicuramente va cambiato qualcosa.

Su Twitter sono arrivati anche dei commenti alle parole di Cannavaro. Marco Rossi scrive: "Danneggiati perché non è stato investito abbastanza per scuole calcio e centri sportivi", mentre Colpire Qui Con La Testa appunta: "Se si valorizzassero di più i giovani italiani, e non gli stranieri, credo che di tanto in tanto qualche Messi e/o Ronaldo, ce li ritroveremmo anche noi. Così da poter competere a testa alta ai mondiali, ma soprattutto alle qualificazioni, visti gli ultimi esiti".