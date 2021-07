Cannavaro: Ho capito qual è il segreto di questa nazionale

C'è un tifoso speciale degli azzurri che sta godendo un mondo a vedere le partite e soprattutto le vittorie dell'Italia in questa edizione degli Europei: si tratta di Fabio Cannavaro, difensore e capitano della nazionale che trionfò a Berlino nel Mondiale 2006. L'ex mastino di Napoli, Parma, Juventus e Inter, intervistato da Sky, si dice impressionato della forza degli azzurri e spiega perché nessun traguardo è fuori portata.

Ecco le parole di Cannavaro ai microfoni di Sky:

"Devo dire la verità, sto proprio godendo con la Nazionale. Sono molto contento di quello che stanno facendo i ragazzi, se ritrovo delle analogie col 2006? In tutte le nazionali a cui ho partecipato la nostra forza è sempre stata il gruppo, fin dalla prima volta a Usa 94. Mancini sicuramente è stato bravo in questo: oltre a far giocare bene la squadra, ha costruito un gruppo di uomini uniti da un solo obiettivo, la vittoria. Questa è una Nazionale che ci fa divertire, che quando va in campo non ci dà mai la sensazione di soffrire, è questo il suo segreto".