Campione della Lazio si offre all'Inter, ma c'è l'ostacolo Lotito

15/06/2021 11:37

Simone Inzaghi potrebbe non essere il solo mito della Lazio a trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Messaggero, infatti, il nuovo allenatore dell'Inter avrebbe sondato il terreno con un suo pupillo: Luis Alberto. Il trequartista spagnolo avrebbe offerto una risposta entusiasta: "Io all'Inter? Magari". Ma c'è un incognita con cui dover far i conti: Lotito.

Lotito nemico dell'Inter

Il presidente della Lazio, infatti, è ormai nemico giurato dell'Inter dopo il burrascoso addio proprio di Inzaghi a fine maggio. Il patron biancoceleste c'è rimasto di stucco e si è ripromesso di ripagare i nerazzurri con la stessa moneta, ostacolandone ad esempio tutte le trattative di mercato che lo riguardano direttamente. Se è vero, infatti, che Lotito cederebbe volentieri Luis Alberto a fronte di una cospicua offerta, non lo farebbe mai all'Inter. Stesso discorso per Caicedo, che piace ai nerazzurri per il ruolo di vice Lukaku, o addirittura per Radu, che potrebbe essere blindato con un rinnovo biennale pur di non vederlo approdare a Milano a costo zero tra qualche settimana.