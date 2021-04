Calabria sfida il calendario: Non esistono gare più dure

L'ottimismo ha il volto di Davide Calabria. Il terzino del Milan alla tv di casa invita a non avere paura in vista del rush finale, che inizia lunedì allOlimpico contro la Lazio. E' tornato dopo il lungo infortunio e ora vuol dare il suo contributo

"Non credo molto nel calendario duro e non duro, tutte le partite sono dure. Non ci sono partite scontate, devi essere bravo tu ad indirizzarle, se riesci a farlo poi è più semplice chiuderle. Nell'ultima partita dovevamo essere più bravi a farlo. Sono gare difficili anche con scontri diretti, ma siamo padroni del nostro destino, negli ultimi anni non abbiamo mai avuto questa possibilità. Dobbiamo concentrarci e pensare positivo fino alla fine, sarebbe da stupidi portare via tutto, dobbiamo crederci perché squadra ha le potenzialità di rimanere in alto fino alla fine. Lavoreremo fino all'ultimo minuto per rimanere lì in alto".