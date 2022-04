Bufera su Caressa, tifosi Roma inferociti con Sky

17/04/2022 10:12

Altro che auguri di buona Pasqua. I tifosi della Roma sono rimasti senza parole nel sentire i commenti di Sky ieri sera. A mandare l'uovo di cioccolato per traverso le parole di Paolo Di Canio e ancor più le risatine complici di Fabio Caressa. L'ex attaccante della Lazio è sbottato dicendo

«Io mi incazzo perché abbiamo avuto il coraggio di criticare l’Inter che ha giocato alla pari con il Liverpool ed esaltiamo la Roma che batte il Bodo Glimt. Il Bodo Glimt: 7 di quelli fanno i salmonari, mettono il salmone sulle navi. E abbiamo criticato l’Inter. Il fatto eclatante è che la Roma ha preso 10 gol dal Bodo, non che l’ha eliminato....qui non facciamo i tifosi. E se parliamo di livelli non possiamo dare questo valore ad una vittoria contro il Bodo Glimt. Il Bodo Glimt».

Fioccano reazioni acide sui social: "La cosa più assurda sono le risate dei partecipanti, dalla faccia da baccalà di Caressa alla velina che il calcio sa che esiste solo per Boateng, al ghigno stupido di Marchegiani", oppure: "Rispetto per gli abbonati Sky non posso sentire Di Canio che offende così spudoratamente la Roma. io pago l 'abbonamento ed è inammissibile sentire queste offese. Mi fa specie di Caressa e compagni che sghignazzavano sotto i bassi" e poi: "Tutto il livore di Di Canio a Sky nel silenzio assoluto degli altri che abbozzano sorrisetti conferma solo una cosa: che je stamo a fà scoppià il fegato"

C'è chi scrive: "Da quando è arrivato Mourinho solo offese alla Roma senza contraddittorio. Veramente vergognoso" e ancora: "Di Canio , tanto lo sappiamo che sei un poveraccio ma quello che infastidisce sono le risatine dei tuo “colleghi” Caressa, Marchegiani ecc.ecc" e poi: "Di Canio lo si conosce, fascistello coatto e poco istruito (chi è di Roma conosce la sua storia). Ma a me fa più schifo vedere una stupida che ride, Caressa che ride, Marchegiani (che mandato via il figlio da Trigoria fa solo così) ride. A me fanno più schifo loro" e infine: "Caressa pupazzo, ridi ridi che ce pensa Mourinho a voi artri squallidi e ballerine daa tavola rotonda"