Bucciantini: Nel Milan c'è perfetta armonia tra due componenti

23/09/2021 17:32

I tredici punti in classifica, l'eccezionale tenuta difensiva e anche le trame offensive disegnate dagli interpreti più disparati hanno stregato Marco Bucciantini. L'opinionista di Sky è tra i più accesi sostenitori della possibilità che i rossoneri possano competere fino all'ultimo per lo scudetto. La partita contro il Venezia, in particolare, ha messo in mostra la capacità di Calabria e soci di sopperire all'emergenza grazie alla forza del collettivo, al suo equilibrio consolidato, alla capacità di trarre linfa e vigore da ogni innesto. In una parola, dall'armonia che contraddistingue la formazione perfetta, sintesi perfetta tra due componenti principali.

Bucciantini spiega la filosofia del Milan

Negli studi di Sky Bucciantini analizza la prestazione del Milan contro il Venezia e spende parole assai significative per celebrare la formazione rossonera: