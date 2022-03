Bordate su Juve e Inter, Di Canio si fa altri nemici

Due obiettivi in un colpo solo. Paolo Di Canio a Sky si fa altri due nemici con le sue considerazioni sopra le righe. Il primo attacco l'ex esterno della Lazio lo riserva a Dybala e dice

"Da semplice osservatore potrei anche consigliare ad Arrivabene di dargli 20 milioni a stagione. Da dirigente, però, non posso avere un capitano che a 29 anni sta fuori per 12-14 gare, è fragile emotivamente. Se le cose vanno bene, fa le giocate. Se vanno male, è un bambinone piangione. E questo per me è inconcepibile. Sono convinto che in questi giorni la dirigenza della Juventus farà le sue valutazioni e alla fine vedremo se ci saranno le condizioni giuste per arrivare a un accordo che soddisfi tutti"